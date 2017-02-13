В Конюшенном ведомстве появятся галереи и открытый амфитеатр

Комплекс Конюшенного ведомства отремонтируют, после чего здесь разместятся художественные мастерские и галереи, концертный зал и открытый амфитеатр. Проект подготовили музей истории Петербурга и комитет по культуре.

Согласно концепции, в Конюшенном ведомстве откроют также конференц-центр, общественное культурное пространство, зоны отдыха, ресторанные дворики и информационно-туристический центр.

В Западном корпусе откроется экспозиция, посвященная истории Петербурга. Северо-Западный и Северо-Восточный корпусы будут отведены под выставки современного искусства.

В Восточном корпусе Конюшенного двора могут появиться конференц-холлы для проведения культурных событий. Кроме того, часть помещений хотят отдать под гостиничные номера.

Внутренние дворы ведомства украсят скульптурами и зеленью. А со стороны набережной реки Мойки оборудуют причалы, которые включат в водные маршруты.

Сроки реализации проекта пока не уточняются.

Напомним, что история с реновацией Конюшенного ведомства тянется еще с 2010 года — тогда подписал документы о приспособлении здания под гостиницу класса «люкс». Из-за перепланировки помещений велись долгие споры, в итоге в прошлом году город отказался от проекта. В итоге Конюшенное ведомство Смольный решил отдать музею истории Петербурга.

Здание Конюшенного ведомства — памятник архитектуры федерального значения. Оно был построено в 1720-1723 архитектором Николаем Гербелем и перестроено в 1817-1823 Василием Стасовым. В ансамбль Конюшенного двора входят: Конюшенный музей, мастеровой двор, четыре экипажных сарая, конюшни и церковь Спаса Нерукотворного Образа.