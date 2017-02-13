Ученые узнали, сколько часов в день должен работать человек

Шведские ученые вывели формулу идеальной продолжительности рабочего дня. Выяснилось, что человеку комфортнее всего работать по шесть часов.

Специалисты провели эксперимент длиной в два года. В нем приняли участие более 70 сотрудников дома престарелых. Испытуемым было позволено сократить рабочий день с восьми до шести часов без снижения зарплаты. Выяснилось, что во время эксперимента работники меньше болели и чувствовали себя полными сил.

А возврат к восьмичасовому графику, напротив, привел к снижению работоспособности. Сотрудники стали жаловаться на ухудшение самочувствия.

Напомним, что накануне исследователи из Мельбурнского университета в Австралии и Университета Кэйо Японии выяснили, что длина идеальной рабочей недели составляет 30 часов — как раз по шесть часов в день при графике 5/2.