Депутат из Ленобласти намерен создать министерство магии

Депутат из Ленобласти Владимир Петров подготовил законопроект, который узаконит деятельность магов и экстрасенсов, «чтобы у людей появилась возможность получать гарантии своих услуг». Для регулирования деятельности колдунов депутат предлагает создать министерство или комитет магии.

Согласно документу, будет составлен реестр лиц, занимающихся колдовством. Люди со сверхъестественными способностями будут платить налоги, а за незаконную деятельность их оштрафуют. «Это несколько похоже на историю с проституцией. Есть мнение, чтобы победить проституцию, нужно ее легализовать», — добавил Петров.

Законопроект также запретит применять методы, опасные для здоровья, оказывать психологическое давление и разглашать конфиденциальные сведения о клиентах.

«Черная магия должна приравниваться к спецсредствам. Если она действительно существует и будет доказано, этим должны заниматься ФСБ или другие силовые ведомства. Люди, которые занимаются белой магией, пусть оказывают помощь, гадают», — отметил чиновник.