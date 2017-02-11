Как прошло открытие «Санкт-Петербург Арены»

«Стоп-машина, дальше пешком», ─ сотрудник ДПС, одетый в салатовый жилет, жестом тормозит автомобиль: «Да вы не переживайте, тут всего 700 метров по прямой пройти».

700 метров «по прямой», то есть по Южной аллее (в снежные и морозные -7°C ей бы впору называться Северной) на деле оказались полуторами километрами. Строго говоря, у многострадальной арены есть парковка, но ее почему-то в день открытия решили не тестировать. Поэтому от реки Чухонки, где пришлось выбраться из теплого такси, до самого стадиона тянулась вереница людей, а брань по поводу непредвиденной прогулки сменялась шутками, ставшими за долгие годы стройки уже притчей во языцех:

─ Слышал, говорят, Малафеев будет?

─ Правда? Ну, тогда можно не волноваться: стадион точно не обвалится, как обещали.

Через полчаса, после прохождения КПП, сканирований электронного билета и подъема по длинной лестнице первые гости «Санкт-Петербург Арена» ─ так в последний момент переименовали «Зенит-арену» ─ попали в просторный холл. Заблудиться здесь сложно: над стеклянными дверьми указаны номера секторов. И пока одни неспешно занимали места на трибуне, другие отдали предпочтение горячему чаю и хот-догу в местном буфете. Булка, к слову, закончилась еще до начала мероприятия, поэтому главные болельщики города заказывали просто сосиску с кетчупом – такое блюдо в «Арене» подавали в обычном пластиком стаканчике с вилкой в придачу.