После завершения стройки века на торжественное открытие «Санкт-Петербург Арены» ─ так в последний момент переименовали «Зенит-арену» ─ пригласили 10 тысяч добровольцев, чтобы проверить навигацию и пропускную возможность. Как начинался первый вечер в самом долгожданном стадионе страны ─ в нашем материале.
Как прошло открытие «Санкт-Петербург Арены»
«Стоп-машина, дальше пешком», ─ сотрудник ДПС, одетый в салатовый жилет, жестом тормозит автомобиль: «Да вы не переживайте, тут всего 700 метров по прямой пройти».
700 метров «по прямой», то есть по Южной аллее (в снежные и морозные -7°C ей бы впору называться Северной) на деле оказались полуторами километрами. Строго говоря, у многострадальной арены есть парковка, но ее почему-то в день открытия решили не тестировать. Поэтому от реки Чухонки, где пришлось выбраться из теплого такси, до самого стадиона тянулась вереница людей, а брань по поводу непредвиденной прогулки сменялась шутками, ставшими за долгие годы стройки уже притчей во языцех:
─ Слышал, говорят, Малафеев будет?
─ Правда? Ну, тогда можно не волноваться: стадион точно не обвалится, как обещали.
Через полчаса, после прохождения КПП, сканирований электронного билета и подъема по длинной лестнице первые гости «Санкт-Петербург Арена» ─ так в последний момент переименовали «Зенит-арену» ─ попали в просторный холл. Заблудиться здесь сложно: над стеклянными дверьми указаны номера секторов. И пока одни неспешно занимали места на трибуне, другие отдали предпочтение горячему чаю и хот-догу в местном буфете. Булка, к слову, закончилась еще до начала мероприятия, поэтому главные болельщики города заказывали просто сосиску с кетчупом – такое блюдо в «Арене» подавали в обычном пластиком стаканчике с вилкой в придачу.
В течение двух часов до официального открытия стадиона гостей развлекал диджей: под хиты «Кружит» Монатика и «Улыбайся» группы IOWA он, как мог, старался завести публику и кричал: «Очень хочется, чтобы не только я тут танцевал. Давайте, хотя бы левой ручкой, правой ножкой, подвигайтесь!». Подобные попытки, в основном, были тщетны: люди скучали и даже уходили, не дожидаясь представления. И это понятно: согласно пригласительным, мероприятие должно было начаться в 15:00, а экраны под куполом стадиона вели обратный отсчет времени и, получалось, что открытие «Санкт-Петербург Арены» произойдет в половину шестого. Гости собирались в течение трех часов ─ в таких спокойных условиях только и тестировать пропускную возможность!
Когда же, наконец, все сэндвичи были съедены, а бело-голубые экраны отсчитали последнюю минуту, на поле вышли ведущие вечера и решили проверить акустику стадиона: для этого они попросили «отозваться» жителей Василеостровского, Центрального и других районов. То ли пришедшие были слишком утомлены ожиданием, то ли с акустикой, и правда, не все в порядке, но с трибун донеслись лишь робкие крики.
Первым из «Зенита» по стадиону прошел экс-вратарь команды Вячеслав Малафеев: футболист подписал несколько мячей, после чего подарил их на память ─ «забил» в трибуны. Вечер продолжился выступлением детских танцевальных коллективов, музыкальным номером и автошоу.
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