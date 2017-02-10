«Петербуржцы не простят»: филологи вышли с плакатами против объединения РГБ и РНБ

Студенты-филологи вышли с плакатами против объединения московской библиотеки РГБ и петербургской РНБ (бывшей Публички). Они устроили акцию у здания Российской национальной библиотеки на Московском проспекте.

«Мы протестуем, потому что власть уничтожает не только библиотеку, но и петербургское образование в целом. Нам не нужна такая власть. Нам нужна библиотека», — написали в Facebook студенты.

Вчера, 9 февраля, петербургские ученые вышли на пикет у главного здания РНБ.

Напомним, что ранее в СМИ сообщили о планах по слиянию двух библиотек — в этом случае работу потеряют около 400 человек. Персонал выступил строго против объединения, а в феврале библиографа РНБ Татьяну Шумилову уволили — предположительно из-за того, что она подвергла проект критике.