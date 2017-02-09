В «Рускеале» строят большой Исаакиевский собор из льда

Петербургские скульпторы в карельском горном парке «Рускеала» строят 4-метровую копию Исаакиевского собора из льда. Команда рассчитывает закончить работы в течение двух недель.

Собор возводят по первому проекту Исаакия, который создал Антонио Ринальди. Он был одобрен Екатериной II и даже построен после ее смерти, но стал ветшать. Александр I объявил конкурс на строительство нового храма — победил проект Огюста Монферрана.

В пещерах «Рускеалы» Исаакиевский собор возник неслучайно — раньше здесь были мраморные карьеры. А камень из этого места шел на строительство Исаакия, Казанского собора, Эрмитажа, Мраморного дворца, Михайловского замка, станций метро.

Добавим, что в прошлом году команда скульпторов украсила пещеру в «Рускеале» копией Казанского собора

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