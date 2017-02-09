Мем Ждун назван главным символом России

Профессор Европейского университета, журналист и политолог Дмитрий Травин написал колонку, в которой назвал Ждуна главным символом России.

Автор отмечает, что раньше считал отечественным зверем Чебурашку, но теперь понял, что это Ждун — грустный, ленивый, вялый, но симпатичный. Он оброс жирком и сложил ручки, так как «в стране давно царит застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для инвестиционной активности».

Русский Ждун, пишет политолог, это и оппозиционер, ждущий, что падут оковы; и молодежь, пляшущая под песню «Перемен»; это бизнес, ожидающий от ЦБ снижения процентной ставки; это дипломаты, которые надеются, что Трамп снимет санкции и так далее.

Напомним, что изначально скульптура Homunculus Loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Мы продолжили инициативу и посадили насекомослона на Медного всадника, отвели в пышечную и увенчали им долгострой «Зенит-Арена».