Жители Земли увидят лунное затмение

Земляне в ночь на 11 февраля увидят лунное затмение — в России его будет видно всем, кроме жителей Дальнего Востока.

В Московском планетарии рассказали, что редкое явление можно будет наблюдать с 01:34 до 05:53 часов, а пик придется на 03:44: в это время верхний край лунного диска потемнеет.

В следующий раз полное затмение Луны россияне смогут увидеть только 31 января 2018 года.

Добавим, что на этой неделе также можно увидеть МКС: траектория спутника сейчас проходит над большей частью России.

На сайте Роскосмоса разместили графики пролета станции над несколькими крупными городами. Так, жители Петербурга смогут наблюдать МКС каждый вечер вплоть до 11 февраля.