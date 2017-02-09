Сторонники передачи Исаакия РПЦ организуют два крестных хода

Сторонники передачи Исаакия в ведение РПЦ выйдут на два крестных хода: они пройдут вокруг собора 12 и 19 февраля. Организаторы предполагают, что мероприятие посетят несколько тысяч петербуржцев.

О крестных ходах прессе рассказал депутат Виталий Милонов. Он пояснил, что административного согласования события не требуют, так как для верующих не будут перекрывать улицы. «В полемику не вступаем», — добавил Милонов.

Добавим, что накануне ректоры вузов Петербурга попросили губернатора Георгия Полтавченко поторопиться и завершить передачу Исаакиевского собора РПЦ до праздника Пасхи, который отмечается 16 апреля.

А в это воскресенье, 12 февраля, пройдет акция в защиту Исаакиевского собора «Синее кольцо». Ее участники наденут синие ленточки и окружат собор живым кольцом, призывая оставить его городу.