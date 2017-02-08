Российские вузы выпустят 150 бесплатных онлайн-лекций

«Открытое образование» запускает новый семестр — на сайте проекта выложат 150 новых лекций от преподавателей из лучших вузов России.

Сотрудники МГУ, СПбГУ, Политеха, ИТМО, «МИСиСа» и других университетов будут читать лекции по истории, социологии, математике, биологии и прочим наукам.

В этом семестре студенты смогут бесплатно изучить основы менеджмента, программирование и разработку веб-приложений, языки современной публицистики и рекламы, психолингвистику.

По окончанию курса слушатели смогут сдать экзамен и получить сертификат, подтверждающий факт обучения. Более того, студенты «Открытого образования» смогут перезачесть в вузе успешно пройденные программы.