«Милонить» и «боярить»: к выходу готовится словарь петербургских неологизмов

В Петербурге готовится к выходу словарь местных неологизмов «Говори как петербуржец»: в него войдут понятия «боярить», «милонить», «зингерить» и другие. Книга включит в себя 64 новых слова с иллюстрациями о героях «Поребрик-сити», среди которых: Екатерина II, Виктор Цой и Павел Дуров.

Над оформлением работала художница Виктория Самсонова, а сам проект запустил Максим Володин — книга выросла из его поста в Facebook, в котором он предложил пользователям составить словарь петербургских неологизмов.

В сети сейчас можно найти несколько рисунков, остальные иллюстрации создатели пока держат в секрете.

Добавим, что ранее Виктория Самсонова нарисовала календарь «Говори как петербуржец», в который вошли 15 слов.