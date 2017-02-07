Стало известно, когда в Петербурге морозы сменятся оттепелью

В Петербурге морозы задержатся ненадолго: в ближайшие дни температура будет ежедневно повышаться на два-три градуса. А уже к выходным воздух прогреется до -3…-8 градусов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

«На следующей неделе снова возможны оттепели. Тем не менее, зима продолжается — будут еще отрицательные температуры, циклоны, облачность, солнца в целом в феврале будет не очень много», — отметил Колесов.

Согласно прогнозам, сегодня, во вторник, будет солнечно и холодно: -14 днем, -18 ночью. В среду — малооблачно и до -11 днем. В четверг ожидается - 10. И в пятницу, 10 февраля, начнет теплеть — минус шесть градусов, облачно, небольшой снег.