«Сохранение памятника несовместимо с уничтожением музея»: работники Исаакия написали письмо о передаче собора РПЦ

Работники Исаакия написали письмо, в котором обозначили свое отношение к передаче собора РПЦ.

Сотрудники обеспокоены, что неизвестно, как в случае передачи собора РПЦ будут сохраняться росписи, скульптуры, мозаики: «Сохранение памятника такой сложности – чрезвычайно кропотливый труд, требующий значительных интеллектуальных и финансовых вложений. В настоящее время это возможно благодаря высокопрофессиональному коллективу и значительным средствам, которые сам музей и зарабатывает», — пишет коллектив.

Кроме того, утверждают работники, «сам по себе памятник не работает» и что без экскурсии в Исаакиевском соборе будет лишь «богато и много золота», а это к культуре отношения не имеет.

«Мы думаем, что Исаакиевский собор – это уникальный памятник культуры. Только по недоразумению можно считать таковое суждение антирелигиозным. Мы не считаем, что сохранение памятника можно совместить с уничтожением музея», — заключили сотрудники. И отметили, что считают общей миссией сохранение Исаакиевского собора для последующих поколений.