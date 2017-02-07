Сотовые операторы отменят роуминг внутри России к концу 2017 года. Об этом с компаниями уже договорилась ФАС, сообщает RNS.

Первой зоной, где упразднят роуминговые наценки на связь, станет Крым — планируется, что проблема исчезнет уже в первом квартале. А в течение года тема роуминга будет решена в целом по России, заявили в ФАС.

Согласно договоренности с операторами связи, в нашей стране перестанет существовать внутрисетевой роуминг. В итоге тарифы не будут отличаться в зависимости от того, куда абонент перемещается в пределах сети.

С международным роумингом ФАС предлагает ввести принцип «в роуминге как дома». Сейчас антимонополисты ведут переговоры с операторами.