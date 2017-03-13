Центр высшего водительского мастерства, или ЦВВМ, широко известен в узких (или уже не очень) кругах продвинутых автомобилистов – его основатель, заслуженный тренер России по автоспорту, пионер контраварийной подготовки в России Эрнест Цыганков 12 лет был тренером сборной команды СССР по мотоспорту и 28 лет – по авторалли, с семидесятых годов учил спецподразделения МВД и КГБ. Сейчас школа работает не только для спортсменов и спецслужб. Наш редактор Виктория Пятыгина прошла в петербургском филиале курсы летней и зимней контраварийной подготовки – сделала больше 7000 оборотов руля на скорость, больше 500 раз вошла в сносы и заносы и научилась выполнять полицейский разворот.
Эксперимент редакции: как научиться экстремальному вождению
Хочешь жить – умей вертеться
О курсах контраварийной подготовки (в просторечии – экстремального вождения) в ЦВВМ я была наслышана давно, и как только накопила один год водительского стажа (с меньшим не берут) – сразу записалась. А в этом году прошла обучение вновь – во-первых, чтобы все вспомнить и повторить, во-вторых… это просто классно и очень эмоционально! Дополнительным стимулом стала авария на набережной, которая произошла у меня на глазах – автомобиль впереди подскочил на неровности, раскачался, сорвался в занос и приехал в сугроб. К счастью, никто не пострадал, но выглядело это страшно. А ведь не такой уж и сильный это был занос – при должных знаниях и умениях машину можно было вернуть на дорогу. В общем, сомнений в том, что такое обучение необходимо каждому сознательному водителю, у меня никогда не возникало.
Оба курса, летний и зимний (их тут называют «Правила асфальта» и «Школа скольжения»), строятся по одному принципу: сначала два дня теоретической и тренажерной подготовки в классе, потом три дня практики на автодроме, итого в сумме пятнадцать часов.
Супер хай класс
Учебный класс в дебрях Красногвардейского района выглядит довольно колоритно: на партах установлены рули от старых «Жигулей», вместо стульев – кресла из «восьмерок», ниша в стене плотно заставлена кубками преподавателей и учеников ЦВВМ, схемы на плакатах рассказывают про 240 приемов торможения и 32 приема руления, разработанных Эрнестом Сергеевичем Цыганковым, часы всегда показывают одно и то же время – без десяти два. Они не сломались – это подсказка, как правильно держать руки на руле. Когда все ученики расселись по местам, выходит хэдлайнер вечера – руководитель петербургского филиала ЦВВМ, мастер спорта международного класса, легендарный гонщик Андрей Герасенков. Высокий, подтянутый, одетый в смарт-кэжуал, он похож на повзрослевшего Райана Гослинга, только улыбается намного более ослепительно.
«Первым делом, девушки, покажите мне ваши руки», – начинает занятие Андрей Васильевич. Я с первой парты демонстрирую длинные красные ногти, местами украшенные золотым глиттером. «Сочувствую вам», – качает головой Андрей Васильевич – он уже представил, как во время скоростного руления поломается весь мой маникюр. Но я девушка подготовленная. Жестом показываю – спокойно! – и достаю из сумочки пару кожаных перчаток. В них и сцепление с рулем лучше, и мозоли не натрешь, и ногти не сломаешь. «Вот это уровень!» – одобрительно кивает преподаватель, – «А знаете, что супер-хай-класс? Перчатки в цвет машины». Он, конечно, шутит, но я снова лезу в сумочку и достаю пару перчаток красных. Герасенков улыбается, говорит, что зачет по тренажерной подготовке мне можно автоматом ставить, и начинает занятие. Теорию щедро разбавляет байками из спортивной и педагогической карьеры, делится опытом взаимодействия с сотрудниками ГОНов – гаражей особого назначения. Например, о том, как решалось, ставить ли на машины первых лиц государства систему торможения ABS – когда она появилась, правительственные водители наотрез отказывались с ней ездить с формулировкой «…иначе не гарантируем безопасность».
|
Андрей Герасенков
Приехал я в Москву поступать к Цыганкову, а он мне с порога говорит: “Ну, показывай свою машину”. Я паникую: сейчас как попросит на двух колесах проехаться, вдруг завалюсь… Подошли к моим “Жигулям”, Эрнест Сергеевич открывает дверь и спрашивает: “А где же твоя обувь?” “Как где, вот же я в кроссовках новых модных”. “За первый экзамен тебе “неуд.”, – невозмутимо говорит Цыганков, – “Ты же из Ленинграда ехал – должен был взять специальную сменную обувь с тонкой подошвой. В следующий раз вообще босиком приезжай”. Я, конечно, подумал, что он хохмит. А несколько лет спустя во время сборов в Крыму он познакомил меня с легендой автоспорта того времени. “Этот мальчик тебе не конкурент”, – сказал он про меня звезде-водителю, – “Покажи ему, как тормозить на серпантинах”. Готовимся к выезду, и за минуту до старта спортсмен снимает ботинок с правой ноги… а потом и носок. Так и поехал – чтобы педали лучше чувствовать.».
Практические вопросы Андрей Васильевич наглядно разбирает на доске с помощью игрушечных Ferrari и Lamborghini – от «как проехать “лежачего полицейского” с минимальным ущербом для подвески» до «как построить оптимальную траекторию на скользком повороте». «Нужно применить классический прием “Загрузка – поворот – тяга”», – уверенно произносит молодой человек со второй парты. Для меня это звучит примерно как заклинание «Эни-бени-раба», но уже через несколько минут тайны магии проясняются. Все просто и логично. При торможении загружается передняя ось автомобиля – машина как бы «клюет носом» (это все выяснили еще в автошколе), а при нажатии на педаль газа, наоборот, «встает на дыбы». Эту нехитрую физику можно использовать, чтобы добавить или убрать нагрузку там, где она сейчас нужна – или, наоборот, не нужна. Хотим проехать «лежачего полицейского» без последствий? Тормозим перед ним, даем газу, когда проезжаем препятствие передними колесами, снова тормозим, когда проходим его колесами задними. Суеты, конечно, много, но можно рассматривать это как увлекательную и полезную тренировку, плюс задействовать для торможения левую ногу – этому обещают научить на автодроме. Точно и быстро проехать поворот? Непосредственно перед ним загружаем переднюю ось, притормаживая, и тем самым увеличиваем сцепление передних колес с дорогой.
Кручу-верчу
Вторая часть занятия – тренажерная подготовка. Сначала всех просят замерить свой пульс в состоянии покоя, потом отправляют на специальный тренажер, где на скорость, как можно быстрее, нужно крутить руль то в одну, то в другую сторону, а потом снова замерить пульс. Тренажер показывает время, за которое ты сделал десять оборотов рулевого колеса. Все данные сводятся в табличку, и преподаватель объясняет результаты. Например, чем больше разница между пульсом в спокойном состоянии и после упражнения, тем лучше – значит, ты как следует выложился, показал свой максимум, молодец, возьми пирожок с полки. Если разница невелика – значит, не особо старался. Конечно, критерий спорный – например, у бегуна-марафонца вряд ли сильно поднимется пульс, даже если он быстрее всех покрутит баранку. Зато по этой системе я молодец: 100 ударов в минуту в состоянии покоя (ну да, понервничала), 170 – после «заезда». Время тоже хорошее – даже лучше, чем у некоторых мужчин (а физподготовка здесь имеет значение). Однако умный тренажер анализирует мою манеру руления, задержки при смене направления и выносит вердикт, что при правильной технике мое время улучшится аж на девять секунд – почти на треть.
Что такое правильная техника? Ставим руки на десять часов и на два часа – и учимся технично делать перехваты, двигать руками по кратчайшей траектории, при этом не отпуская руль ни на секунду и закрывая хваты – то есть сжимая руль всеми пальцами, в том числе большим – соблазн оставить его снаружи особенно велик. Сначала медленно, аккуратно, постепенно увеличиваем темп и, наконец, переходим на максимальную скорость. Из динамиков стучит ритмичное «унц-унц» в стиле дискотеки девяностых, преподаватели кричат на ухо: «Быстрее, быстрее, еще быстрее! Бабушки из трамвая прямо на дорогу вываливаются, объезжай!». И так полтора часа с небольшими перерывами. Преподаватели ходят между рядов, поправляют, указывают на ошибки – если бы не они, легко было бы впасть в транс, так похоже это упражнение на хитроумную медитацию. Легко и незаметно за занятие я делаю почти три тысячи оборотов рулевого колеса – наутро руки болят, как после хорошей тренировки в спортзале. Второй день идентичен первому: сначала теория и лайфхаки от Герасенкова, потом тренажерка. С волнением и нетерпением (да что там – и со страхом тоже) ждем дня третьего – практики на автодроме.
Полетели!
Автодром ЦВВМ расположен на взлетно-посадочной полосе заброшенного аэропорта Ржевка. Добираться туда по восьмибалльным пятничным пробкам непросто, на дорогу уходит два часа. Многие ученики, не рассчитав время, сильно опаздывают – начинаем на сорок минут позже запланированного времени. На месте сбора преподаватели раздают рации и номера, проводят инструктаж по технике безопасности.
Сначала – простая разминка: ездим нехитрую змейку, следим за правильным положением рук на руле – и преподаватели снаружи тоже следят, даже в темноте замечают ошибки каждого (как?!) и сообщают о них в эфир. Рулим двумя руками, потом только правой, только левой, комбинируя оба приема. Постепенно ускоряемся, применяем изученные в теории принципы «загрузка – поворот – тяга», и адреналин начинает поступать в кровь.
Самый азартный день – второй. Соревнования начинаются прямо на разминке. Ставим машины в два ряда напротив друг друга. Метрах в пяти от капота – конусы с воткнутыми в них палочками. Задание, казалось бы, простейшее – подъехать максимально близко к палочке, но при этом ее не коснуться. Мое расстояние – пять сантиметров (да, мне часто приходится парковаться в центре с ювелирной точностью в очень ограниченном пространстве). «Номер три, вы наш чемпион!» – слышу я по рации. Вроде бы ерундовое достижение, но как приятно! «Кто молодец? Я молодец!» – припеваю я себе под нос, благо кроме регистратора меня никто не слышит. Озвучивают результаты других участников. Пятьдесят сантиметров до препятствия, восемьдесят... Во второй группе почти все просто снесли конус. Люди, вы как паркуетесь на улицах города? Я в шоке. Но по мере повторения упражнения все улучшают свои результаты, а преподаватели усложняют задание – теперь движемся быстро! Останавливаемся резко! Змейки тоже становятся скоростными.
Одну из главных российских бед – плохие дороги – на автодроме имитируют с помощью относительно плоских резиновых шпал и квадратов. Наезд на них чувствуется, но, говорят, что опасности для подвески не представляет. Надеюсь, так оно и есть, правда, у меня после этих упражнений появился дребезг под торпедо – и, увы, никуда с тех пор не делся. С помощью «резиновых изделий» мы вновь учимся чувствовать габариты авто, проезжая колесами ровно по шпалам или между квадратов. Отрабатываем «загрузку», резко поворачивая руль в сторону препятствия, если его невозможно объехать, и тормозим левой ногой (так быстрее – не тратится время на перенос правой с педали газа). Все это – с максимальной скоростью.
Чувство юмора преподавателей мы оценили на «лосином тесте». Раньше во время этого упражнения сотрудники ЦВВМ бросали перед машиной воздушные шарики, но теперь… теперь в роли бестолковой блондинки на проезжей части выступает блондинка надувная – да-да, та самая из секс-шопа. Ее нарядили в синий рабочий комбинезон, подвесили за лямки к натянутой над автодромом проволоке и в то время как автомобили быстро лавируют между резиновых препятствий, им наперерез выскакивает резиновая же дамочка – кажется, вот-вот скажет: «Омывайку ннада?». Цель – не допустить столкновения наших буферов, подвеску о неровности не убить, с дороги не вылететь. Выполнить все три пункта одновременно, как мне показалось, практически невозможно – ведь резко оттормозиться перед ней тоже нельзя, чтобы не «поймать» едущий сзади автомобиль. Но кого-то в эфире хвалили. Наверно, к ним девушка бросалась менее решительно. На третий день скорости стали еще выше, траектории – сложнее. В нашей группе собрались очень разные машины – от видавшего виды «ветерана» немецкого автопрома до новеньких заряженных BMW. А в упражнениях на скорость размер имеет значение – в данном случае объем двигателя и количество лошадок в нем. Одна из «бэх», прозванная преподавателями «космолетом», разгоняется так резво, что на гонках по прямой ей уже и гандикап в целых пятнадцать секунд давали – а она все равно финишировала первой. Но на финальных гонках с обилием поворотов, где важно не только разогнаться, но и траекторию грамотную построить, ее неожиданно обогнал «сарай» Ford Focus универсал – его владелица, кажется, не верила своему счастью, но победа не случайная, а вполне заслуженная – эта девушка, кстати, и руль крутила быстрее всех в классе.
Танцы на льду
Как только грянули морозы, автодром превратили в гигантский каток и собрали группу на «Школу скольжения» из записанных в лист ожидания. Первые два дня теории и тренажерной подготовки были во многом идентичны урокам «Правил асфальта», но, конечно, с зимней спецификой: нужна ли ABS (спойлер – нужна) и как с ней жить, почему происходят сносы и заносы и как с ними справляться. Оказалось, что у фигурного катания и контраварийного вождения много общего – и там, и там нужно поворачивать голову туда, куда хочешь поехать, это главная хитрость. Андрей Герасенков узнал об этом от коллег из Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма – тех самых, что сидят в жюри всевозможных ледовых телешоу.
На первом занятии одна дама ошарашила всех заявлением, что ни разу в жизни в ее семье никто не покупал зимние колеса. «Шипы – зло. К тому же у меня полный привод», – уверенно сказала она, – «Я работаю в транспортной компании, наши водители фур тоже так считают». «Вечером сегодня свечку в церкви поставьте, что живы до сих пор», – на полном серьезе ответил ей старший преподаватель Павел Павлов и прочитал убедительную лекцию о том, почему нельзя так делать, и что если есть какие-то непреодолимые суеверия против шипов, никто не мешает купить «липучки». Но дама не убедилась – даже на первое занятие на автодром приехала на летних колесах. (Правда, разговорившись перед началом урока, мы выяснили, что ехали примерно одним маршрутом, только она стартовала на полчаса раньше меня, а приехала позже – видимо, компенсирует отсутствие зимней резины низкой скоростью.)
Одно из первых упражнений было как раз на то, чтобы спровоцировать машину на снос передней оси. «Отлично скользите, четвертый! На летних-то колесах!» – хвалили даму преподаватели по рации. Увы, это единственное упражнение, которое ей удалось проделать за урок – все манипуляции, которые требовали управлять автомобилем, а не, наоборот, лишать его управляемости, на летней резине выполнить было просто нереально. Дама, наконец, на собственном опыте убедилась, что покрышки по сезону – это не маркетинговый ход, а жизненная необходимость, и сразу после занятия поехала на шиномонтаж. А потом, может, и в церковь.
Бороться со сносом можно с помощью подруливающих движений – это значит, что нужно очень много и очень быстро поворачивать руль туда-обратно. Уже через пять минут я выключаю «печку», раздеваюсь до футболки – на улице, на минуточку, минус двадцать – но все равно мне очень жарко. И, если честно, все равно моя машина отлично скользит, поэтому сносы не самая любимая моя тема (хотя понятно, что, наоборот, нужно уделить ей побольше внимания). Куда приятней управляемый занос – легкое движение ручника превращает любой поворот в красивый дрифт, и даже характерный хруст ручного тормоза приятно волнует кровь – чувствуешь себя героем очередного «Форсажа», не меньше. Но подозреваю, что со стороны наши гонки выглядят весьма комично. Раскорячившись, как коровы на льду, разномастные машинки – от минивэнов до миниатюрных хэтчбэков – скользят совсем не по тем траекториям, что им пытаются указать вспотевшие водители, и со скоростью двадцать-тридцать километров в час, а преподаватели подбадривают их по рации: «Давайте, давайте, быстрее! Пятый, вас сейчас догонят!»
Как в кино
Главная задача первого дня – обмануть ABS, не допустить ее срабатывания на льду. Помните историю про водителей генсеков, которые отказывались ездить с новой модной системой торможения? Расследование, которое тогда провел Эрнест Цыганков по просьбе КГБ, показало, что тормозной путь с отключенной ABS почти на пятьдесят процентов короче, чем с ней. Тем не менее, в заключении он написал, что правительственные автомобили должны ею оснащаться. Почему? Потому что остановить машину лучше, чем техника, может только очень хорошо подготовленный водитель, и только если не допустит ни единой ошибки, что в стрессовой ситуации более чем вероятно. Действительно, если при торможении придерживать педаль за миллиметр до момента срабатывания ABS, а потом плавно добавлять усилие, тормозной путь получается короче, чем когда со всей силы давишь на тормоз. Но точность при этом нужна ювелирная, и добиться такого эффекта очень непросто. У меня получилось всего один раз, что уже неплохо, а чтобы это стало навыком, нужны годы регулярных тренировок. Поэтому пилоты «Формулы 1» ездят без ABS, а простые смертные – только с ней.
Впрочем, немного почувствовать себя небожителями нам все же дали – научили делать полицейский разворот, без которого не обходится ни один голливудский экшен. Этот трюк оказался на удивление несложным, главное – четкость действий. Разгоняем машину задним ходом, включаем нейтральную передачу (или выжимаем сцепление на ручной коробке), резко поворачиваем руль – автомобиль разворачивается и уже едет вперед, остается только выровнять колеса и включить вторую передачу. Всё? Всё! Ю-хууу!
На базе полицейского разворота можно делать много других увлекательных маневров. Добавишь разворот на 180 градусов с ручником – получишь поворот на 360 градусов. Еще 360 – уже на 720, но это тема следующего уровня подготовки, «Школы вращения», куда я, несомненно, запишусь при первой же возможности – именно вращения и заносы вызвали у меня больше всего восторга.
Наш девиз – педалька вниз
Что делает в опасной ситуации водитель? Конечно, жмет на тормоз. Это инстинкт. Хорошо, если руль не бросает и глаза не закрывает. Только вот делать этого во время заноса ни в коем случае нельзя, поэтому одна из главных целей контраварийной подготовки – перепрограммировать поведение, научить руки и ноги действовать на автомате даже раньше, чем мозг среагирует. Не растеряться, не бросить руль, не нажать инстинктивно на тормоз, а вовремя (счет идет на доли секунды!) среагировать на внештатную ситуацию, дать газу (если автомобиль переднеприводный) и очень быстро вращать руль то в одну, то в другую сторону так, чтобы колеса все время смотрели на дорогу – вот зачем нужны часы тренажерной подготовки и сдача скоростных нормативов.
Отправить машину в занос проще простого: сброс газа, руль, ручник – и вот уже багажник раскачивается как маятник. Легкий занос нейтрализовать довольно легко, поэтому ждешь, пока он не станет критическим, и только после этого начинаешь стабилизировать автомобиль. В первые разы, конечно, пугаешься, очень хочется сказать «ой, всё» и нажать на тормоз – но преподаватель переживает за тебя так, будто сидит рядом, и кричит что есть мочи по рации: «Газ в пол, третий, газ в пол!!! Газу, газу, газу!» Через силу приучаешь себя жать на газ, руки крутят руль с бешеной скоростью, сердце, кажется, просто выскочит из груди. И вот автомобиль выровнялся – но это не повод расслабляться, ведь до финишной прямой еще есть несколько десятков метров – а значит, отправляешь машину в новый занос и опять нечеловеческими усилиями, в первую очередь – воли, возвращаешь ее на курс. Или не возвращаешь – и получаешь неконтролируемое вращение вокруг своей оси. Картинка в лобовом стекле меняется невыносимо быстро, что-то кричит в рацию преподаватель, снег из-под колес разлетается во все стороны – а через несколько секунд все замирает, и снежинки плавно оседают на остановившуюся наконец машину. Красота!
«Тот, кто прошел курс "Школа скольжения" в ЦВВМ, может не только управлять автомобилем в критических ситуациях, но и испытывать положительные эмоции от управления скользящим автомобилем», – лаконично говорится на сайте центра. Положительные эмоции? Да это просто взрывной коктейль Молотова из адреналина, дофамина, серотонина, какой не даст и самая страстная влюбленность! Эндорфины потом тоже подключатся – после занятия пребываешь в приятной эйфории, жаль только, что заканчивается все на самом интересном месте. Только переборол страх, только вошел во вкус, только начало все получаться, только… Кажется, я готова еще шесть часов кружить по ледовому автодрому – усталость не чувствуется совсем, дайте мне еще побороться с заносом!
Преподаватели говорят, что каждый из нас за время занятия несколько сотен раз побывал в сносе и заносе – даже двадцать лет водительского стажа не дадут такого опыта и знаний, но желают, чтобы полученные знания никогда не пригодились нам на дорогах – только на автодроме. Ведь главная цель нашего обучения – это не веселые покатушки, а научиться чувствовать автомобиль, предсказывать его поведение в критический момент, понять физику возникновения сносов и заносов, нащупать тонкую грань, после которой теряется управление, и не допустить таких опасных ситуаций в обычной жизни. Каждому вручают памятный диплом и приглашают в клуб ЦВВМ на мастер-классы для выпускников. Пойду ли я на них? Разумеется! С серотонина в комбинации с адреналином так просто уже не слезешь.
текст: Виктория Пятыгина
фото: Анастасия Зубова, архивы пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.