Наш девиз – педалька вниз

Что делает в опасной ситуации водитель? Конечно, жмет на тормоз. Это инстинкт. Хорошо, если руль не бросает и глаза не закрывает. Только вот делать этого во время заноса ни в коем случае нельзя, поэтому одна из главных целей контраварийной подготовки – перепрограммировать поведение, научить руки и ноги действовать на автомате даже раньше, чем мозг среагирует. Не растеряться, не бросить руль, не нажать инстинктивно на тормоз, а вовремя (счет идет на доли секунды!) среагировать на внештатную ситуацию, дать газу (если автомобиль переднеприводный) и очень быстро вращать руль то в одну, то в другую сторону так, чтобы колеса все время смотрели на дорогу – вот зачем нужны часы тренажерной подготовки и сдача скоростных нормативов.

Отправить машину в занос проще простого: сброс газа, руль, ручник – и вот уже багажник раскачивается как маятник. Легкий занос нейтрализовать довольно легко, поэтому ждешь, пока он не станет критическим, и только после этого начинаешь стабилизировать автомобиль. В первые разы, конечно, пугаешься, очень хочется сказать «ой, всё» и нажать на тормоз – но преподаватель переживает за тебя так, будто сидит рядом, и кричит что есть мочи по рации: «Газ в пол, третий, газ в пол!!! Газу, газу, газу!» Через силу приучаешь себя жать на газ, руки крутят руль с бешеной скоростью, сердце, кажется, просто выскочит из груди. И вот автомобиль выровнялся – но это не повод расслабляться, ведь до финишной прямой еще есть несколько десятков метров – а значит, отправляешь машину в новый занос и опять нечеловеческими усилиями, в первую очередь – воли, возвращаешь ее на курс. Или не возвращаешь – и получаешь неконтролируемое вращение вокруг своей оси. Картинка в лобовом стекле меняется невыносимо быстро, что-то кричит в рацию преподаватель, снег из-под колес разлетается во все стороны – а через несколько секунд все замирает, и снежинки плавно оседают на остановившуюся наконец машину. Красота!

Полицейский разворот» оказался на удивление несложным, главное – четкость действий



«Тот, кто прошел курс "Школа скольжения" в ЦВВМ, может не только управлять автомобилем в критических ситуациях, но и испытывать положительные эмоции от управления скользящим автомобилем», – лаконично говорится на сайте центра. Положительные эмоции? Да это просто взрывной коктейль Молотова из адреналина, дофамина, серотонина, какой не даст и самая страстная влюбленность! Эндорфины потом тоже подключатся – после занятия пребываешь в приятной эйфории, жаль только, что заканчивается все на самом интересном месте. Только переборол страх, только вошел во вкус, только начало все получаться, только… Кажется, я готова еще шесть часов кружить по ледовому автодрому – усталость не чувствуется совсем, дайте мне еще побороться с заносом!

Преподаватели говорят, что каждый из нас за время занятия несколько сотен раз побывал в сносе и заносе – даже двадцать лет водительского стажа не дадут такого опыта и знаний, но желают, чтобы полученные знания никогда не пригодились нам на дорогах – только на автодроме. Ведь главная цель нашего обучения – это не веселые покатушки, а научиться чувствовать автомобиль, предсказывать его поведение в критический момент, понять физику возникновения сносов и заносов, нащупать тонкую грань, после которой теряется управление, и не допустить таких опасных ситуаций в обычной жизни. Каждому вручают памятный диплом и приглашают в клуб ЦВВМ на мастер-классы для выпускников. Пойду ли я на них? Разумеется! С серотонина в комбинации с адреналином так просто уже не слезешь.