Петербуржец обошел Землю за 676 дней

Петербургский путешественник Сергей Лукьянов обошел пешком весь мир — мастеру спорта международного класса по спортивной ходьбе потребовалось на это 676 дней.

В кругосветное путешествие он отправился с Дворцовой площади в апреле 2015 года. И 4 февраля вернулся туда, откуда начал — в самый центр Петербурга.

В итоге Лукьянов прошел 23 тысячи километров без сопровождения. В среднем мужчина преодолевал по 40 км в сутки.

Сын Лукьянова рассказал нам, что после путешествия у спортсмена в планах написать книгу и подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Семья за 60-летнего спортсмена не переживала, так как это его обычная жизнь — он уже много лет подряд каждый день проходит пешком от 30 до 50 километров.

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