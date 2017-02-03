Под Петербургом наблюдалось северное сияние

На Ладоге в ночь на 2 февраля видели северное сияние. Зеленые всполохи почти полностью закрывали облака. Снимки наблюдений появились в группе «Охотники за сиянием».

Напомним, что северные сияния — одно из следствий сравнительно высокой солнечной активности. Солнечные вспышки и другие проявления нашей звезды ведут к тому, что потоки космической плазмы деформируют земную магнитосферу. В результате ливни заряженных частиц проникают в атмосферу и вызывают свечение газов в ее верхних слоях.

Добавим, что через два месяца россияне смогут наблюдать Венеру «двойной видимости» — планета будет хорошо видна вечером, ночью и утром 24-25 марта

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