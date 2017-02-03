Ученые нашли способ заснуть вовремя

Команда американских и шведских ученых нашла способ засыпать вовремя. Результаты своих исследований они опубликовали в журнале Current Biology.

Специалисты наблюдали за 14 добровольцами, имеющими проблемы со сном. Девять из них на выходных пошли в поход на природу, а пятеро остались в городе. В итоге в будни походники восстановили режим сна, а горожане — нет.

Ученые связывают это с тем, что на циркадные ритмы человека оказывает влияние уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. А изменение количества этого гормона зависит от освещения.

Авторы статьи убеждены, что вылазок на природы в выходные достаточно, чтобы в будние дни поддерживать нормальный режим сна. Кроме того, ученые рекомендуют днем больше времени проводить на солнце, а вечером ограничить электрическое освещение.