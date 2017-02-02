РЖД запустила приложение для покупки онлайн-билетов на электрички
Компания РЖД запустила приложение «Пригород» для покупки онлайн-билетов на электрички, курсирующие по Ленинградской области.
С помощью сервиса пользователь может мгновенно купить билет по банковской карте. Распечатывать его не требуется — нужно только сохранить на смартфон.
Для прохода через турникет пользователь должен поднести штрих-код билета на экране гаджета к сканеру. Контролеру также хватит билета на экране устройства. Но отмечается, что сотрудник может попросить паспорт или документы, подтверждающие льготы.
В приложении также можно оформить специальную квитанцию на провоз велосипедов, животных, ручной клади и других вещей.
Добавим, что в «Пригороде» регулярно обновляется расписание.
Приложение уже можно бесплатно скачать в Google Play и AppStore.
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