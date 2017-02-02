РЖД запустила приложение для покупки онлайн-билетов на электрички

Компания РЖД запустила приложение «Пригород» для покупки онлайн-билетов на электрички, курсирующие по Ленинградской области.

С помощью сервиса пользователь может мгновенно купить билет по банковской карте. Распечатывать его не требуется — нужно только сохранить на смартфон.

Для прохода через турникет пользователь должен поднести штрих-код билета на экране гаджета к сканеру. Контролеру также хватит билета на экране устройства. Но отмечается, что сотрудник может попросить паспорт или документы, подтверждающие льготы.

В приложении также можно оформить специальную квитанцию на провоз велосипедов, животных, ручной клади и других вещей.

Добавим, что в «Пригороде» регулярно обновляется расписание.

Приложение уже можно бесплатно скачать в Google Play и AppStore

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