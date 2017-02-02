Сампсониевский собор передают РПЦ

Сампсониевский собор официально передадут Русской православной церкви в воскресенье, 5 февраля.

В 10 утра в соборе начнется литургия, после которой директор Исаакиевского собора Николай Буров вручит настоятелю собора архимандриту Серафиму (Шкредю) символический ключ от храма.

Эта церемония завершит передачу Сампсониевского собора церкви.

Добавим, что ранее Сампсониевский собор вместе со Смольный собором, Исаакиевским и Спасом-на-Крови входил в состав ГМП «Исаакиевский собор». Смольный епархии передали в январе 2016 года. А ровно через год губернатор Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви

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