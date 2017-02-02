В сети распространяются скриншоты любопытной переписки жительницы Купчино Лидии и районной администрации. На портале «Наш Санкт-Петербург» женщина пожаловалась на отсутствие песка в песочнице.
Петербургские чиновники слепили куличики, чтобы доказать качество песка
Через 9 дней чиновники удовлетворили ее просьбу и завезли песок. Но Лидия осталась недовольна его качеством и заявила, что из такого «мелкого-мелкого каменя» дети не смогут лепить куличики.
В ответ на ее жалобу чиновники сначала прикрепили свидетельство ГОСТа, а после повторного письма женщины приложили фотодоказательство из песочницы с дворцом-куличом.
Над куличиком трудилась выездная комиссия, в состав которой входил замглавы района и начальник управления.
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