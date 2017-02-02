Билеты РЖД можно будет выкупать за 90 дней до поездки

Билеты на поезда РЖД можно будет выкупать за 90 или даже 120 дней до отправления, рассказал президент компании Олег Белозеров.

Новое правило планируют ввести в ближайшее время для того, чтобы пассажиры заранее могли планировать летние отпуска.

Добавим, что с 11 декабря 2016 года РЖД открыла продажу билетов на поезда по России за 60 суток вместо 45.

Отметим, что накануне Дня всех влюбленных, 13 февраля, в 23:30 из Петербурга в Москву отправится «Романтический рейс» с музыкальным коллективом на борту.