На улицах Петербурга расклеили плакаты со Ждуном

Персонаж популярного мема Ждун появился на улицах Петербурга. Граффити-художница Lu Blue расклеила плакаты с насекомослоном в местах, где людям приходится ждать: у поликлиники № 32, одного из отделений «Почты России». Кроме того, Ждун в фанатском шарфе появился у стадиона «Петровский» — видимо, намекая на ожидание побед «Зенита».

Напомним, что изначально скульптура Homunculus Loxodontus голландской художницы Маргрит ван Брифорт создавалась как собирательный образ ждущих в очереди к врачу людей. Но пользователи поняли, что обрюзгший персонаж — это про жизнь в целом: Ждуна поместили на мемы про работу бухгалтером, он стал соседом грустного Киану Ривза. Наконец, музыкант Андрей Орлов пригласил ждуна в Петербург, заменив львов с Банковского мостика мемом.

Мы продолжили инициативу и посадили насекомослона на Медного всадника, отвели в пышечную и увенчали им долгострой «Зенит-Арена».