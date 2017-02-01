В феврале россияне будут отдыхать четыре дня подряд: с 23 по 26 февраля включительно.

Это произойдет потому, что выходные дни 1 и 7 января (воскресенье и суббота) передвинули на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).

Кроме того, четыре дня подряд мы будем отдыхать на майских праздниках: они продлятся с 6 по 9 число. Соответствующий документ еще в августе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.