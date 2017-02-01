Каждый россиянин с 1 февраля может бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке.

Земли хватит на всю страну — на Дальнем Востоке 147 млн гектар свободной территории. Чтобы получить участок, желающим нужно авторизироваться на сайте надальнийвосток.рф, в разделе «Карта» сформировать желаемый участок, заполнить заявление и приложить скан паспорта, а затем заключить договор безвозмездного пользования.

Заявления принимают до 1 января 2035 года, а передача участков в собственность новым владельцам будет проходить до 1 января 2040 года.

Участок предоставляется на 5 лет. Если за это время участник программы успеет освоить землю, ее можно будет арендовать или получить в собственность.