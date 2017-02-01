В Петербурге поймали песца на детской площадке

В Мурино на детской площадке спасатель из объединения «Экстремум» поймал упитанного песца. За помощью к нему обратились местные жители.

Спасатель ловил проворного песца около 20 минут. Сначала мужчина приманивал зверька на кошачий корм, а затем погнался за ним, накрыл сачком и посадил в клетку.

Эксперты полагают, что песец сбежал из городской квартиры, его хозяев ищут. Сейчас полярную лисицу направили в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин».