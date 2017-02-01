Россиян намерены штрафовать за перевозку и хранение санкционных продуктов

Россиян могут начать штрафовать за перевозку, хранение и продажу санкционных продуктов. Роспотребнадзор уже разработал такие поправки к Кодексу об административных правонарушениях.

Нарушивших новую статью предлагается штрафовать на сумму от трех до пяти тысяч рублей. Предприниматели и должностные лица заплатят до 50 тысяч, а юридические лица— до 100 тысяч рублей.

Напомним, что в России с 2014 года действует запрет на ввоз продуктов из США, Евросоюза и ряда других стран. Ограничение не распространяется на товары, которые граждане ввозят для личного пользования.