«Макдоналдс» запустит сервис заказа еды через интернет

Российское отделение компании «Макдоналдс» готовится запустить сервис заказа еды через интернет.

Предполагается, что пользователи смогут заказать бургеры через сайт или мобильное приложение, а готовый заказ либо привезут домой, либо предложат самостоятельно забрать из ресторана.

Руководство «Макдоналдс» пока не называет сроки запуска проекта.

Ранее стало известно, что компания «Макдоналдс» решила впервые за 50 лет изменить рецепт бургера биг-мак.