В Петербурге футбольные болельщики смогут бесплатно ездить в транспорте

В Петербурге футбольные болельщики смогут бесплатно ездить транспорте в дни матчей Кубка конфедераций 2017 года и ЧМ-2018. Билет на стадион будет работать как суточный проездной, сообщает комитет по транспорту.

Так, фанаты смогут бесплатно проехать в метро, на электричках, в трамваях № 19 и 48 и в ряде автобусов.

Льгота будет действовать в день матча — в соответствии с датой, указанной в билете. Воспользоваться ей смогут и петербуржцы, и туристы.

Кроме того, бесплатный проезд на всем общественном транспорте будет обеспечен волонтерам и лицам, включенным в списки FIFA.

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