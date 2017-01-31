Оперативники ФСБ изымают документы в Эрмитаже

Сотрудники ФСБ сегодня, 31 января, изъяли документы в Эрмитаже.

По информации СМИ, в музей пришли оперативники районного отдела по Центральному району Петербурга и Службы по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом, которые также курируют культурные объекты. Силовики могли прийти по делу о строительстве нового фондохранилища на Школьной улице.

Напомним, что Эрмитаж заключил контракт на 3,67 миллиарда рублей с московской компанией «Мехстройтранс». Подрядчики получили аванс размером около 1 миллиарда рублей, но вели работы, значительно отставая от графика.

Догадки прессы подтверждает тот факс, что именно сегодня в Москве должны были рассмотреть иск о признании компании «Мехстройтранс» банкротом.