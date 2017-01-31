В Петербурге проведут второй «Фестиваль света» с 3D-мэппинг-шоу

В Петербурге в апреле 2017 года проведут второй масштабный «Фестиваль света» с 3D-мэппинг-шоу.

Организаторы только выбирают площадку для фестиваля и просят петербуржцев проголосовать за лучшее место для светового шоу. Среди вариантов: Смольный собор, Александринский театр, Исаакиевская площадь, стадион «Зенит-Арена» и здание Биржи на Стрелке Васильевского острова.

«Фестиваль света» планируют проводить два раза в год: в ноябре и в один из весенних месяцев.

Напомним, что первый Фестиваль света прошел 4 и 5 ноября. Исаакиевский собор превращали в цветочное поле, осенний листопад, расписную шкатулку и строгие чертежи, а на Мариинский дворец спроецировали сцены из истории Петербурга под стихотворения классиков.