Поляки учат русский язык по песням «Ленинграда»

В Польше русский язык учат по песням группировки «Ленинград». Задание на основе песен « Я плачу и плачу» и «Экспонат» разработала преподаватель школы русского языка «Славянка» в Варшаве Ольга Татарчук.

Татарчук отметила, что группа Сергея Шнурова очень популярна у поляков. По ее словам, ученики, услышав песни «Ленинграда», полюбили группу и собрались посетить их концерт.

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