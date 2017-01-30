Поляки учат русский язык по песням «Ленинграда»
В Польше русский язык учат по песням группировки «Ленинград». Задание на основе песен « Я плачу и плачу» и «Экспонат» разработала преподаватель школы русского языка «Славянка» в Варшаве Ольга Татарчук.
Татарчук отметила, что группа Сергея Шнурова очень популярна у поляков. По ее словам, ученики, услышав песни «Ленинграда», полюбили группу и собрались посетить их концерт.
Добавим, что Сергей Шнуров несет культуру в массы. Так, накануне он зачитал курс онлайн-лекций «Самая быстрая история русского искусства XX века». Его можно найти на сайте Arzamas
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.