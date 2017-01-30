Оплатить проезд в автобусах Петербурга можно будет банковской картой

Оплатить проезд в автобусах Петербурга можно будет бесконтактной банковской картой. В 2017 году «Пассажиравтотранс» внедрит технологию на всех маршрутах, рассказали нам в пресс-службе компании.

Оплатить проезд пассажиры смогут просто коснувшись валидатора — с помощью технологий Pay Pass и Pay Wave.

Добавим, что технологию оплаты по Pay Pass внедрили еще в мае 2015 года в автобусах маршрута № 39 и 39Э, следующих от станции метро «Московская»до аэропорта «Пулково». Нововведение успешно прошло тест: за год проезд в одно касание оплатили 23 тысячи человек.

Напомним, что в конце января платежную технологию MasterCard PayPass ввели в петербургской подземке

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