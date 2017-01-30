В поддержку передачи Исаакия РПЦ пройдет крестный ход

В центре Петербурга 11 февраля готовятся провести крестный ход. Он будет посвящен поддержке передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Заявку на шествие уже подал депутат Госдумы Виталий Милонов.

Заявка подана на 10 тысяч участников, но организаторы ожидают большее количество людей.

Добавим, что в субботу, 28 января, на Марсовом поле прошла акция против передачи Исаакиевского собора церкви. По оценкам полиции, в ней приняли участие 2 тысячи человек, организаторы озвучивают цифру в 5 тысяч горожан. «Мы показали, что нас много. Что нас очень много. В сотни раз больше, чем тех, кто хочет отдать Исаакий церкви», — отметил организатор и депутат ЗакСа Борис Вишневский.

  • Фото акции на Марсовом поле

  • Фото акции на Марсовом поле

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