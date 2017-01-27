В сети появились неизвестные фото сталинского СССР

Историк Дуглас Смит на своей странице в Facebook выложил неизвестные фотографии, которые сделал майор Мартин Манхофф. Два года — с 1952 по 1954 — он служил в посольстве США в Москве, пока его не обвинили в шпионаже и не депортировали из СССР. За это время Манхофф успел сделать тысячи слайдов на улицах Ленинграда, Москвы, Киева, Мурманска, Ялты и других городов. Майор заснял на видео даже похороны Иосифа Сталина из окна старого американского посольства на Моховой улице. Смит нашел забытые пленки у Манхоффа в шкафу. Теперь историк готовится опубликовать уникальный архив полностью, а сейчас он выложил в сеть несколько фотографий для ознакомления.