Суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия РПЦ

Василеостровский районный суд Петербурга отказался рассматривать иск о законности передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Суд пришел к выводу, что городская администрация не распоряжалась передавать Исаакий церкви, а только предложила включить собор в план передачи религиозным организациям. «План не подменяет и не может подменять собой решение о передаче», — подчеркнул суд. Заявители же назвали это лукавством и решили подать жалобу на такое определение.

Ранее защитники Исаакиевского собора подали в суд на комитет имущественных отношений Смольного из-за незаконного решения о передаче храма.

Градозащитник и депутат Борис Вишневский рассказал, что он направил вице-губернатору Михаилу Мокрецову обращение с вопросом о том, когда именно в Смольный поступила просьба от РПЦ вернуть ей собор. Мокрецов ответил, что никакого обращения от церкви по этому поводу до сих пор не поступало. «Никакого заявления нет, но Смольный уже готовится его удовлетворять. Это юридический абсурд», — возмутился Вишневский и обратился в суд.