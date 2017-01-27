В Сибири заключенные слепили огромный крейсер «Аврора» из снега

В Омской области трое заключенных слепили из снега шестиметровую копию крейсера «Аврора». Арт-объект посвятили 100-летию Октябрьской революции, сообщает пресс-служба регионального ФСИН.

Скульптуру из снега заключенные лечебного исправительного учреждения №10 создали с помощью мастерка, шпателя, лопаты и ножовки. На корпус они натянули канаты, а на нос установили Андреевский флаг – флаг Военно-морского флота.

Рядом с крейсером из снега вырезали фигуру льва с набережной Невы.