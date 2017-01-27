Станция метро «Лесная» закрывается на капремонт

Станция метро «Лесная» отправляется на капитальный ремонт завтра, 28 января. Работы займут 11 месяцев — вестибюль будет закрыт до декабря 2017 года.

Специалистам предстоит произвести привычные для капремонта в метро работы: обновить наземный и подземный вестибюли, эскалаторы и заменить водоотводящие зонты. Кроме того, на станции построят вход для инвалидов. Стоимость проекта оценивается в 333 млн рублей.

На период ремонта для пассажиров введут временный автобусный маршрут №1МА, который свяжет «Лесную» и «Выборгскую». Также продлят маршруты автобусов №60 и №240Б, трамвая №61.