Станция метро «Лесная» закрывается на капремонт

Станция метро «Лесная» отправляется на капитальный ремонт завтра, 28 января. Работы займут 11 месяцев — вестибюль будет закрыт до декабря 2017 года.

Специалистам предстоит произвести привычные для капремонта в метро работы: обновить наземный и подземный вестибюли, эскалаторы и заменить водоотводящие зонты. Кроме того, на станции построят вход для инвалидов. Стоимость проекта оценивается в 333 млн рублей.

На период ремонта для пассажиров введут временный автобусный маршрут №1МА, который свяжет «Лесную» и «Выборгскую». Также продлят маршруты автобусов №60 и №240Б, трамвая №61.

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