В Петербурге реконструируют салют 1944 года в День снятия блокады

В Петербурге 27 января реконструируют артиллерийский салют 1944 года, который ознаменовал день полного освобождения Ленинграда от блокады. На Марсовом поле установят те самые орудия, которые давали залпы в военные годы.

Двенадцать салютных залпов посвятят воинским подразделениям, отличившимся во время операции «Январский гром». С 14 по 30 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и полностью сняли с блокаду, длившуюся 872 дня.

Начало салюта — в 20:00 часов. Вход свободный.

Отметим, что до салюта — с 19:00 до 19:45 — на Марсовом поле будут читать рассказы и стихи о блокаде, выставят оружие и расскажут о советских фейерверках, которые запускались в честь военных побед.

Добавим, что 27 января в Петербурге дадут еще один салют — залпы прогремят в 21:00 с Петропавловской крепости.

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