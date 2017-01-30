Мы призвали к ответу блогера-урбаниста и главного критика Петербурга — Илья не выдержал и признался, что ему все-таки нравится в нашем городе.
Илья Варламов: «Нигде в России нет такого визуального уродства, как в Петербурге»
Моя первая осознанная поездка в Петербург была в школе. Мы ехали на поезде из Москвы всем классом, и, чтобы никто не потерялся, нам надели на шею какие-то ошейники с информацией о том, кто мы, откуда и по какому телефону в случае чего надо обращаться. У нас была стандартная культурная программа: Эрмитаж, Петергоф, разводка мостов, но больше всего тогда запомнились не достопримечательности, а жажда свободы — желание поскорее избавиться от этого ошейника.
Нигде в России нет такого количества визуального уродства, как здесь. Это особенно печально, поскольку Петербург все же самый красивый город страны. Речь даже не об архитектурных решениях Апраксина двора, Парнаса или Западного скоростного диаметра, первое, что бросается в глаза, — отсутствие единого шрифтового стандарта в оформлении вывесок. В Москве его уже ввели. Это элементарные вещи с точки зрения дизайна городской среды. В центре Петербурга почему-то еще остались огромные билборды, которые надо демонтировать, а настоящий бич — это бесчисленная нелегальная реклама, в основном, проституток и хостелов.
В плане пешеходной инфраструктуры Петербург, наверное, лучший город в России. Люблю Невский проспект за широкие гранитные тротуары — здесь нет такого количества ужасных подземных переходов, как на Тверской, в которые нужно непременно спускаться, чтобы просто гулять по центру.
Больше всего мне нравится архитектурная доминанта Пяти углов — доходный дом с башенкой на углу Загородного и Рубинштейна. Возможно, это потому, что там на втором этаже находится Social Club, который сейчас является, пожалуй, моим любимым рестораном в городе. К тому же рядом все самые веселые бары на одной улице. Мне, кстати, принадлежит мировой рекорд: я тот самый человек, кто может выпить по 50 граммов в каждом заведении на Рубинштейна и остаться на ногах.
Петербург не ассоциируется у меня с современным искусством — никогда его здесь не смотрел. Если есть свободное время, я пойду в Эрмитаж или Русский музей, особенно если там проходит какая-нибудь интересная выставка.
Чтобы понять, сильно ли отличаются петербуржцы от москвичей, здесь нужно пожить как минимум месяц и во всем разобраться. Но, например, якобы замедленный темп и всеобщий режим энергосбережения — это миф. Возможно, его придумали жители столицы, чтобы укорять петербуржцев.
Не люблю рекомендовать что-то, мне кажется, что каждый должен сам без подсказок найти свой фильм, книгу или сериал. Я лично не очень люблю советы, потому что они влияют на меня, вызывая какие-то ожидания, а потом ты разочаровываешься.
Фото: Cергей Cемкин, архивы пресс-служб
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