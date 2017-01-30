Илья Варламов: «Нигде в России нет такого визуального уродства, как в Петербурге»

Моя первая осознанная поездка в Петербург была в школе. Мы ехали на поезде из Москвы всем классом, и, чтобы никто не потерялся, нам надели на шею какие-то ошейники с информацией о том, кто мы, откуда и по какому телефону в случае чего надо обращаться. У нас была стандартная культурная программа: Эрмитаж, Петергоф, разводка мостов, но больше всего тогда запомнились не достопримечательности, а жажда свободы — желание поскорее избавиться от этого ошейника.

Нигде в России нет такого количества визуального уродства, как здесь. Это особенно печально, поскольку Петербург все же самый красивый город страны. Речь даже не об архитектурных решениях Апраксина двора, Парнаса или Западного скоростного диаметра, первое, что бросается в глаза, — отсутствие единого шрифтового стандарта в оформлении вывесок. В Москве его уже ввели. Это элементарные вещи с точки зрения дизайна городской среды. В центре Петербурга почему-то еще остались огромные билборды, которые надо демонтировать, а настоящий бич — это бесчисленная нелегальная реклама, в основном, проституток и хостелов.