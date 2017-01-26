По Петербургу будет курсировать «трамвай Бродского»

В Петербурге запустились экскурсии «Трамвай Бродского». Группа проедет по местам поэта в старом составе, в котором будет звучать голос Иосифа и его любимая музыка.

Трамвай идет маршрутом от дома у Обводного канала, где до 1955 года жил отец Иосифа, до Литейного проспекта, где на Рылеева,2 находилась комната матери.

По петербургским местам экскурсанты пройдут пешком: заглянут в «полторы комнаты» в Доме Мурузи, прогуляются по дворам его детства и юности в районе Литейного проспекта. А экскурсовод расскажет биографию поэта.

Экскурсия пройдет 29 января. Подробную информацию можно узнать в группе проекта «Вконтакте».