28 января 23:00 Kuznya

Вечеринка с Young Marco



В клубе Kuznya на острове Новая Голландия всю ночь будет играть голландский музыкант Марко Штерк. Он вызывает трепет и уважение у коллекционеров винила и диггеров по всему миру, выпускается на американском лейбле ESP Institute и амстердамском Rush Hour, выступает на Dekmantel Festival и играет на Boiler Room. В 2011 году у него вышел первый релиз на ESP Institute, и его треки стали ставить Dixon, Джеймс Мерфи из LCD Soundsystem, Тим Свини. Потом был сольный альбом, совместный альбом с итальянцем Гиги Масином, ремиксы на Prins Thomas, HNNY, Joakim, Heatsick и как итог диджей сеты по всему миру.