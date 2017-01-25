Пришельцы Федора Бондарчука атакуют Чертаново, в Александринке ставят забытую пьесу Маяковского, а на «Киберфесте» показывает все последние достижения арт-технологий – помогаем из множества альтернатив выбрать самые интересные способы провести последние выходные января.
Уикенд в Петербурге: с 26 по 29 января
c 26 января
Фильм «Молчание»
Картина Мартина Скорсезе по одноименному роману японского писателя Сюсаку Эндо (на русском языке книга вышла также в январе) с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном в главных ролях. Продюсер фильма Ирвин Уинклер, работавший со Скорсезе на лентах «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешеный бык» и «Славные парни» и «Волк с Уолл-cтрит» утверждает, что это лучшая лента режиссера. В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианство.
Картина Мартина Скорсезе по одноименному роману японского писателя Сюсаку Эндо (на русском языке книга вышла также в январе) с Адамом Драйвером, Эндрю Гарфилдом и Лиамом Нисоном в главных ролях. Продюсер фильма Ирвин Уинклер, работавший со Скорсезе на лентах «Нью-Йорк, Нью-Йорк», «Бешеный бык» и «Славные парни» и «Волк с Уолл-cтрит» утверждает, что это лучшая лента режиссера. В XVII веке два священника-иезуита подвергаются насилию и преследованиям во время странствия по Японии, куда они приехали с целью найти своего наставника и распространять христианство.
c 26 января
Фильм «Притяжение»
Снимавшийся под грифом секретности в разных районах Москвы фильм Федора Бондарчука про инопланетное вторжение. Хотя магистральный лозунг картины «Земля – землянам», пожалуй, запомнится фантастическая сага эпичной фразой «Вы из космоса, а мы из Чертанова». Под Москвой сбит объект внеземного происхождения, пока власти не знают, как поступить, жители того самого Чертанова (во главе с героями Александра Петрова и Никиты Кукушкина) решают взять ситуацию в свои руки.
Снимавшийся под грифом секретности в разных районах Москвы фильм Федора Бондарчука про инопланетное вторжение. Хотя магистральный лозунг картины «Земля – землянам», пожалуй, запомнится фантастическая сага эпичной фразой «Вы из космоса, а мы из Чертанова». Под Москвой сбит объект внеземного происхождения, пока власти не знают, как поступить, жители того самого Чертанова (во главе с героями Александра Петрова и Никиты Кукушкина) решают взять ситуацию в свои руки.
26 января
19:30
Александринский театр (Новая сцена)
Спектакль «Баня»
Пьесу «Баня» ее автор — Владимир Маяковский — назвал «сатирической драмой с цирком и фейерверком». Певец революции высмеял в ней общественные пороки того времени: бюрократизм, пустословие, «коммунистическое чванство». Новый главный режиссер Александринки Николай Рощин не стремится к конкретике или откровенной сатире. Но при этом проводит параллель с современными реалиями: открывая постановку интермедией с худсоветом и непринятым художником.
Пьесу «Баня» ее автор — Владимир Маяковский — назвал «сатирической драмой с цирком и фейерверком». Певец революции высмеял в ней общественные пороки того времени: бюрократизм, пустословие, «коммунистическое чванство». Новый главный режиссер Александринки Николай Рощин не стремится к конкретике или откровенной сатире. Но при этом проводит параллель с современными реалиями: открывая постановку интермедией с худсоветом и непринятым художником.
c 25 по 7 январь-февраль
«Киберфест»
Десятый «Киберфест» в Петербурге – целая серия выставок, лекций, мастер-классов и других событий, которые должны вывести искусство новейших технологий из гетто для арт-фриков в широкую среду молодых людей, в чьей жизни новейшие гаджеты и сериал «Черное зеркало» – не футуристические утопии, а обыденная реальность. На разных городских площадках зрители смогут увидеть работы Фабрицио Плесси, Ирины Наховой, Александра Шишкин-Хокусая и многих других. Подробная программа здесь.
Десятый «Киберфест» в Петербурге – целая серия выставок, лекций, мастер-классов и других событий, которые должны вывести искусство новейших технологий из гетто для арт-фриков в широкую среду молодых людей, в чьей жизни новейшие гаджеты и сериал «Черное зеркало» – не футуристические утопии, а обыденная реальность. На разных городских площадках зрители смогут увидеть работы Фабрицио Плесси, Ирины Наховой, Александра Шишкин-Хокусая и многих других. Подробная программа здесь.
26 января
19:00
Молодежный театр на Фонтанке
Спектакль «Верная жена»
Осмысление режиссером Семеном Спиваком одноименной пьесы Сомерсета Моэма. Жена узнает об измене мужа с лучшей подругой, но вместо того, чтобы устраивать сцены, пытается понять для себя, как получилось, что ушла любовь, а верность стала условностью, которой можно пренебречь. По словам режиссера, «человечество делится на две расы: мужчину и женщину», а он пытается разбираться в отношениях между ними.
Осмысление режиссером Семеном Спиваком одноименной пьесы Сомерсета Моэма. Жена узнает об измене мужа с лучшей подругой, но вместо того, чтобы устраивать сцены, пытается понять для себя, как получилось, что ушла любовь, а верность стала условностью, которой можно пренебречь. По словам режиссера, «человечество делится на две расы: мужчину и женщину», а он пытается разбираться в отношениях между ними.
26 января
20:00
Эрарта
Встреча с Олегом Басилашвили
В рамках цикла лекций «Первые воспоминания» актер Олег Басилашвили расскажет в Эрарте о своем детстве, семье и жизни. Идея серии встреч родилась из бесед с литературоведом Борисом Авериным. Он давно занимается темой первых воспоминаний в литературе (Толстой, Иванов, Белый, Набоков) и собирает воспоминания современников.
В рамках цикла лекций «Первые воспоминания» актер Олег Басилашвили расскажет в Эрарте о своем детстве, семье и жизни. Идея серии встреч родилась из бесед с литературоведом Борисом Авериным. Он давно занимается темой первых воспоминаний в литературе (Толстой, Иванов, Белый, Набоков) и собирает воспоминания современников.
27 января
20:00
Эрарта
Концерт группы «АукцЫон»
На камерную сцену Эрарты выйдет группа «АукцЫон» — несравненные импровизаторы с джазовыми, этническими, рок-н-ролльными корнями. Они продолжают одно из лучших направлений в отечественном искусстве — авангард, перекладывая на музыку стихи Введенского и вплетая в них сложные ритмы контрабаса Владимира Волкова.
На камерную сцену Эрарты выйдет группа «АукцЫон» — несравненные импровизаторы с джазовыми, этническими, рок-н-ролльными корнями. Они продолжают одно из лучших направлений в отечественном искусстве — авангард, перекладывая на музыку стихи Введенского и вплетая в них сложные ритмы контрабаса Владимира Волкова.
27 января
20:00
Марсово поле
Реконструкция салюта 1944 года
В Петербурге 27 января — в День полного освобождения Ленинграда от блокады — реконструируют салют 1944 года. На Марсовом поле установят те самые орудия, которые давали залпы в военные годы. Двенадцать салютных залпов посвятят воинским подразделениям, отличившимся во время операции «Январский гром». С 14 по 30 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и полностью сняли с блокаду, длившуюся 872 дня.
В Петербурге 27 января — в День полного освобождения Ленинграда от блокады — реконструируют салют 1944 года. На Марсовом поле установят те самые орудия, которые давали залпы в военные годы. Двенадцать салютных залпов посвятят воинским подразделениям, отличившимся во время операции «Январский гром». С 14 по 30 января 1944 года войска Ленинградского фронта освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и полностью сняли с блокаду, длившуюся 872 дня.
27 января
20:00
A2
Концерт Jay-Jay Johanson
Сколько бы Джей-Джей Йохансон ни приезжал в Петербург, его всегда встречают аншлагами. Шведский певец и композитор начал карьеру в 1996 году, экспериментировал от трип-хопа до танцевальной электроники, заработал множество поклонников по всему миру. Летом 2015 года он представил свой десятый студийный альбом Opium, который и презентует на своем концерте в грядущую пятницу.
Сколько бы Джей-Джей Йохансон ни приезжал в Петербург, его всегда встречают аншлагами. Шведский певец и композитор начал карьеру в 1996 году, экспериментировал от трип-хопа до танцевальной электроники, заработал множество поклонников по всему миру. Летом 2015 года он представил свой десятый студийный альбом Opium, который и презентует на своем концерте в грядущую пятницу.
27 января
19:00
Лофт-проект «Этажи»
Выставка «Беженцы. В поисках утраченногo»
В Лофт-проекте «Этажи» покажут работы фотографов, снимавших истории о мигрантах. Среди них кадры Пабло Тоски, Сэма Тарлинга, Обри Вэйда, Томми Тенхарда, Эбби Тайлер Смита, Эленор Фармер и других.
В Лофт-проекте «Этажи» покажут работы фотографов, снимавших истории о мигрантах. Среди них кадры Пабло Тоски, Сэма Тарлинга, Обри Вэйда, Томми Тенхарда, Эбби Тайлер Смита, Эленор Фармер и других.
28 января
15:00
Новая сцена Александринского театра
Январские «Диалоги»
На этот раз проект «Диалоги» пройдет на Новой сцене Александринского театра. В 15 часов там встретятся поэтесса и прозаик Ольга Седакова и отец Алексей Уминский, чтобы поговорить на тему «Православие и мир». Следом в диалог «Российская история и российская власть» вступят политолог и историк Юрий Пивоваров и доктор исторических наук Юлия Кантор. Завершит встречу разговор главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста и телеведущего Антона Красовского: они будут дискутировать о президенте США Дональде Трампе.
На этот раз проект «Диалоги» пройдет на Новой сцене Александринского театра. В 15 часов там встретятся поэтесса и прозаик Ольга Седакова и отец Алексей Уминский, чтобы поговорить на тему «Православие и мир». Следом в диалог «Российская история и российская власть» вступят политолог и историк Юрий Пивоваров и доктор исторических наук Юлия Кантор. Завершит встречу разговор главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова и журналиста и телеведущего Антона Красовского: они будут дискутировать о президенте США Дональде Трампе.
28 и 29 января
19:00 и 21:00
студия «Лендок»
Спектакль «Я сижу в комнате»
Лауреат «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов поставил в рамках своего театра post спектакль по одному из ключевых произведений музыкального авангарда — «Я сижу в комнате» Элвина Люсье. В постановке он предоставит зрителю уникальную возможность стать не просто наблюдателем, но и активным участником и сотворцом спектакля. По словам режиссера, «главный герой – человеческий голос и метаморфозы, которые происходят с ним под воздействием времени и пространства».
Лауреат «Золотой маски» Дмитрий Волкострелов поставил в рамках своего театра post спектакль по одному из ключевых произведений музыкального авангарда — «Я сижу в комнате» Элвина Люсье. В постановке он предоставит зрителю уникальную возможность стать не просто наблюдателем, но и активным участником и сотворцом спектакля. По словам режиссера, «главный герой – человеческий голос и метаморфозы, которые происходят с ним под воздействием времени и пространства».
28 января
19:00
Театр «На Литейном»
Спектакль «Отцы и сыновья»
В театре «На Литейном» режиссер Сергей Морозов поставил спектакль по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Пространство сцены, разделенное пополам акварельными набросками вперемешку с граффити, наполнится музыкой Олега Каравайчука и яростными спорами о жизни и любви хорошо знакомых героев. Роль нигилиста Евгения Базарова досталась Ивану Рябенко, Анной Одинцовой стала Варвара Щербакова.
В театре «На Литейном» режиссер Сергей Морозов поставил спектакль по мотивам романа Тургенева «Отцы и дети». Пространство сцены, разделенное пополам акварельными набросками вперемешку с граффити, наполнится музыкой Олега Каравайчука и яростными спорами о жизни и любви хорошо знакомых героев. Роль нигилиста Евгения Базарова досталась Ивану Рябенко, Анной Одинцовой стала Варвара Щербакова.
28 января
19:00
Концертный зал Мариинского театра
«Дневник Анны Франк»
Солисты Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой исполнят монооперу Григория Фрида, написанного им по мотивам знаменитых дневников Анны Франк. Режиссером постановки стал Мстислав Пентковский
Солисты Академии молодых певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой исполнят монооперу Григория Фрида, написанного им по мотивам знаменитых дневников Анны Франк. Режиссером постановки стал Мстислав Пентковский
28 января
19:00
Театральный музей
Встреча с Полиной Толстун
В Театральном музее пройдет встреча с одной из ведущих молодых актрис труппы БДТ Полиной Толстун. В спектаклях «Игрок», «Дядюшкин сон» по Достоевскому, «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Лорки и «Эрендира» по новелле Маркеса Толстун играет самых положительных и самых беззащитных героинь. Участники встречи смогут узнать, похожа ли она на свои роли? И нужно быть столь же «хорошей» за стенами театра?
В Театральном музее пройдет встреча с одной из ведущих молодых актрис труппы БДТ Полиной Толстун. В спектаклях «Игрок», «Дядюшкин сон» по Достоевскому, «Дом Бернарды Альбы» по пьесе Лорки и «Эрендира» по новелле Маркеса Толстун играет самых положительных и самых беззащитных героинь. Участники встречи смогут узнать, похожа ли она на свои роли? И нужно быть столь же «хорошей» за стенами театра?
28 января
19:30
отель Domina Prestige
Лекция «Пепел дворцов»
Историк Павел Котляр расскажет о разрушенных в блокаду дворцах пригородов Ленинграда. Разговор об оккупации Петергофа и Пушкина, Павловска и Гатчины историк построит на неожиданном материале — немецких архивах. На редких снимках можно будет увидеть жизнь ансамблей в страшное время.
Историк Павел Котляр расскажет о разрушенных в блокаду дворцах пригородов Ленинграда. Разговор об оккупации Петергофа и Пушкина, Павловска и Гатчины историк построит на неожиданном материале — немецких архивах. На редких снимках можно будет увидеть жизнь ансамблей в страшное время.
28 января
19:00
библиотека им. Маяковского
Встреча с содружеством поэтов КуФеГа
Содружество столичных поэтов КуФеГа (Михаил Кукин, Игорь Федоров, Константин Гадаев), иногда называемое «Коньковская школа», выступит в Петербурге. На творческом вечере литераторы презентуют новые книги и, конечно, прочтут свои стихи. Вход свободный.
Содружество столичных поэтов КуФеГа (Михаил Кукин, Игорь Федоров, Константин Гадаев), иногда называемое «Коньковская школа», выступит в Петербурге. На творческом вечере литераторы презентуют новые книги и, конечно, прочтут свои стихи. Вход свободный.
28 января
19:30
Новая сцена Александринского театра
Лекция Дмитрия Губина
В рамках проекта «Экспертиза» журналист Дмитрий Губин прочтет на Новой сцене Александринского театра лекцию о non-fiction литературе: почему сочинения ученых Докинза и Хокинга «победили» произведения Толстого и Достоевского.
В рамках проекта «Экспертиза» журналист Дмитрий Губин прочтет на Новой сцене Александринского театра лекцию о non-fiction литературе: почему сочинения ученых Докинза и Хокинга «победили» произведения Толстого и Достоевского.
28 января
21:00
киноцентр «Родина»
Фильм «Выживут только любовники»
Чтобы ждать февральского релиза нового фильма Джима Джармуша «Патерсон» было веселее, в киноцентре «Родина» на большом экране покажут его картину «Выживут только любовники» – безупречно красивую оду вечной любви с участие бессмертных участников.
Чтобы ждать февральского релиза нового фильма Джима Джармуша «Патерсон» было веселее, в киноцентре «Родина» на большом экране покажут его картину «Выживут только любовники» – безупречно красивую оду вечной любви с участие бессмертных участников.
28 января
23:00
Kuznya
Вечеринка с Young Marco
В клубе Kuznya на острове Новая Голландия всю ночь будет играть голландский музыкант Марко Штерк. Он вызывает трепет и уважение у коллекционеров винила и диггеров по всему миру, выпускается на американском лейбле ESP Institute и амстердамском Rush Hour, выступает на Dekmantel Festival и играет на Boiler Room. В 2011 году у него вышел первый релиз на ESP Institute, и его треки стали ставить Dixon, Джеймс Мерфи из LCD Soundsystem, Тим Свини. Потом был сольный альбом, совместный альбом с итальянцем Гиги Масином, ремиксы на Prins Thomas, HNNY, Joakim, Heatsick и как итог диджей сеты по всему миру.
В клубе Kuznya на острове Новая Голландия всю ночь будет играть голландский музыкант Марко Штерк. Он вызывает трепет и уважение у коллекционеров винила и диггеров по всему миру, выпускается на американском лейбле ESP Institute и амстердамском Rush Hour, выступает на Dekmantel Festival и играет на Boiler Room. В 2011 году у него вышел первый релиз на ESP Institute, и его треки стали ставить Dixon, Джеймс Мерфи из LCD Soundsystem, Тим Свини. Потом был сольный альбом, совместный альбом с итальянцем Гиги Масином, ремиксы на Prins Thomas, HNNY, Joakim, Heatsick и как итог диджей сеты по всему миру.
29 января
19:00
«Площадка 51»
Спектакль «Снег любви»
В «Этюд-театре» покажут спектакль Николая Русского «Снег любви» – триллер с ностальгической атмосферой 1990-х и юмором на грани фарса. В главных ролях – Анна Донченко и Андрей Гончаров.
В «Этюд-театре» покажут спектакль Николая Русского «Снег любви» – триллер с ностальгической атмосферой 1990-х и юмором на грани фарса. В главных ролях – Анна Донченко и Андрей Гончаров.
с 26 января
Фильм «Балерина»
Мультфильм о балетных мечтах – этакий «Билли Элиот» (без социальных штрихов вроде бастующих шахтеров) на анимационный лад. Маленькая сирота сбегает из приюта, чтобы переехать в Париже и стать знаменитой танцовщицей. В оригинале главную героиню озвучивает Эль Фаннинг.
Мультфильм о балетных мечтах – этакий «Билли Элиот» (без социальных штрихов вроде бастующих шахтеров) на анимационный лад. Маленькая сирота сбегает из приюта, чтобы переехать в Париже и стать знаменитой танцовщицей. В оригинале главную героиню озвучивает Эль Фаннинг.
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