В Петербурге прочтут цикл бесплатных лекций о событиях 1917 года

В Фонтанном доме к столетию Февральской и Октябрьской революций запустили цикл бесплатных лекций. Встречи «Петроград 1917-го. Исторический календарь» будут проводиться каждый месяц по средам с января по декабрь.

Лекции прочтут историки, сотрудники музеев, архивисты и преподаватели московских и петербургских вузов. Они расскажут, как петроградские работницы спровоцировали революцию, кто стрелял по Зимнему дворцу 25 октября и зачем создавалась ЧК.

«У нас не будет закрытых тем и «запретных» вопросов — в диалог с историей сможет вступить каждый», — подчеркивают организаторы. А факты дополнят артефакты: слушателям впервые покажут неизвестные архивы, свидетельства современников и музейные экспонаты.

Ближайшая лекция «Революция как предчувствие. Государство и общество между надеждой, отчаянием и реальностью» пройдет сегодня, 25 января. Расписание можно найти на сайте проекта.