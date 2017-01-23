Петербургские зоозащитники отобрали у фотографов двух измученных сов

У Спаса-на-Крови и Исаакиевского собора инспекторы из комитета по природопользованию отобрали у фотографов двух измученных сов.

Предприниматели, предлагающие туристам сфотографироваться с животными за деньги, искалечили птиц: у одной совы нет хвоста и частично оперения, а у другой гематома на клюве. Сейчас их передали ветеринарам.

Владельцев сов накажут — они выплатят штраф.

На фотографов с животными начали жаловаться сами петербуржцы: они звонят в комитет по природопользованию и рассказывают о нарушителях, а экологи сразу же выезжают на место.

Всплеск гражданской активности вызвал случай в начале декабря — у Исаакиевского собора полиция задержала предпринимателей, которые предлагали туристам фотографироваться с совятами. А у Спаса-на-Крови зоозащитники отобрали у коммерсантов трех енотов и сову.