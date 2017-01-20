Церковь официально не просила передать ей Исаакий

Защитники Исаакиевского собора подают в суд на комитет имущественных отношений Смольного из-за незаконного решения о передаче храма.

В группу заявителей входят организаторы митинга в защиту собора: депутат Борис Вишневский, сопредседатель ПАРНАСа Андрей Пивоваров и другие активисты.

Вишневский рассказал, что он направил вице-губернатору Михаилу Мокрецову обращение с вопросом о том, когда именно в Смольный поступила просьба от РПЦ вернуть ей собор. Мокрецов ответил, что никакого обращения от церкви по этому поводу до сих пор не поступало.

«Никакого заявления нет, но Смольный уже готовится его удовлетворять. Это юридический абсурд», — возмутился Вишневский. И добавил, что иск скорее всего будет подан в Василеостровский районный суд.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.