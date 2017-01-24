Лидия Новикова: «Мама заваривала нам кашу из муки и воды — как же это было вкусно»

Бабушка, ты помнишь, как началась война?

В 1941 году мне было двенадцать лет. Мы с семьей часто ездили гулять на Острова, гуляли там по паркам, катались на лодках. Счастливые, нарядные — мама, папа, маленький брат, тетя и я в платьице. И в день, когда началась война, тоже туда поехали. После новости о начале войны у меня возникло ощущение, что случилось что-то очень страшное. И с каждым днем становилось все страшнее и страшнее, хуже и хуже. Папа был военнообязанным, его сразу призвали на фронт. Он быстро собрался и ушел, но еще какое-то время его часть находилась в Ленинграде, и мама водила нас с братом Юрой на свидания к нему — офицерский состав ходил в столовую на Садовой, и мы с Юрой сидели у него на коленях во время обеда. Потом мобилизовали папиного брата — перед самой отправкой на фронт он пришел к нам в гости, принес четверть мешка муки и охапку вяленой воблы, отдал маме со словами: «Пригодится». Голода тогда еще не было, мама растерялась, но подарок приняла, положила на печку-голландку. Та мука спасла нам жизнь. В голодные дни мама заваривала нам кашу из муки и воды по маленькому блюдцу на каждого. Мы ели ее и поражались, какая же это вкусная каша, вот кончится война, будем каждый день себе такую варить и досыта есть. Когда стало совсем туго, мы начали ходить на рынок на площадь Нахимсона, нынешнюю Владимирскую, и менять вещи на еду. Папины часы никому не понадобились, а вот его кожаные ремни пользовались большим спросом. В обмен брали дуранду — прессованный жмых подсолнечника, оставшийся после производства масла. Еще однажды мама скооперировалась с женщинами из нашего двора на Социалистической улице и пешком отправилась собирать подгнившие капустные листья, оставшиеся после уборки урожая. Те поля находились почти на самой передней линии обороны города, и я сходила с ума от переживаний весь день, пока мама не вернулась. Но самое страшное воспоминание о тех днях — когда мама не смогла найти в сумке наши карточки. Она рухнула на пол как подкошенная, и я даже на мгновение решила, что моя мамочка умерла. Карточки мы потом нашли, но тот ужас уже не покидал меня.