Горожане спасли застрявшего на чердаке ястреба
Сотрудники коммунальной службы нашли молодого ястреба, который застрял на чердаке одного из жилых домов на Приморском шоссе. Из ловушки птицу спасли инспекторы по охране окружающей среды.
Специалисты полагают, что ястреб-тетеревятник попал на чердак, охотясь за голубями. Самостоятельно птица выбраться не могла. «Он порядком напугал жителей. Ястреб может представлять опасность для людей, когда находится в агрессивном состоянии», — рассказали инспекторы.
Ястреба передали на обследование ветеринарам. На лапе у него нашли кольцо с номером и надписью Helsinki Finland. Это значит, что птицу кольцевали в Музее зоологии Финляндии. Комитет по природопользованию уже обратился за уточнением информации о ястребе в природоохранное ведомство Финляндии.
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