Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы сегодня, 20 января, открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости. В редкий солнечный день двое мужчин вышли позагорать — в минус 2 градуса они разделись до нижнего белья.

Пляж Петропавки — один из самых старых в городе, он открылся еще в 30-х годах. И, пожалуй, самый популярный у моржей и любителей солнечных ванн. Каменные стены крепости защищают от северных ветров и задерживают тепло солнца.

Добавим, что накануне на пляже Петропавловской крепости горожане массово окунались в прорубь — здесь открыли главную крещенскую купель. Мы собрали лучшие кадры в Instagram.