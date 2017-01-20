Петербуржцы открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости

Петербуржцы сегодня, 20 января, открыли пляжный сезон у Петропавловской крепости. В редкий солнечный день двое мужчин вышли позагорать — в минус 2 градуса они разделись до нижнего белья.

Пляж Петропавки — один из самых старых в городе, он открылся еще в 30-х годах. И, пожалуй, самый популярный у моржей и любителей солнечных ванн. Каменные стены крепости защищают от северных ветров и задерживают тепло солнца.

Добавим, что накануне на пляже Петропавловской крепости горожане массово окунались в прорубь — здесь открыли главную крещенскую купель. Мы собрали лучшие кадры в Instagram.

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