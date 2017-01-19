2016 год назван самым жарким за всю историю метеонаблюдений

2016 год назван самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений, сообщает агентство НАСА.

Ученые зафиксировали, что средняя температура поверхности земли и океана в минувшем году была на 0,94 градуса по Цельсию выше, чем средние температуры в XX веке.

Более того, мировая температура была на 0,1 градуса выше показателей 2015 года. Так, 2016 год побил рекорды 2015 и 2014 годов, став третьим самым жарким годом подряд.

Причиной столь высоких температур специалисты называют парниковые газы и океаническое явление Эль-Ниньо.

Отметим, что на петербургской погоде глобальное потепление не сказалось — например, ноябрь 2016 вошел в историю как самый холодный за последние полвека.