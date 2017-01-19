В Петербурге 18-19 января отмечается праздник Крещения. В этот день верующие окунаются в ледяную воду — считается, что таким образом можно смыть грехи. В минусовую температуру в прорубь с головой нырнули тысячи горожан. Мы собрали снимки из главной городской купели возле Петропавловской крепости.
Фоторепортаж: Крещение в Петербурге
Всего в Петербурге подготовили 24 купели для верующих. Адреса и график работы иорданей можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.
Добавим, что верующие окунаются в прорубь в память о том, как как этот обряд в реке Иордан проходил Иисус Христос. В Крещение по всей стране в храмах и церквях освещают воду.
Фото: Alonagalkina, izooooom, erika_erka, ksu_za, anzhelikaodegova, jidgarik_move, erika_erka, astinuss, masha_zinovyeva, t_shamik, anzhelikaodegova, history0509, dstanislava, shesheru, aleksan425.
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