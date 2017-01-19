Фоторепортаж: Крещение в Петербурге

Всего в Петербурге подготовили 24 купели для верующих. Адреса и график работы иорданей можно найти на сайте Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Добавим, что верующие окунаются в прорубь в память о том, как как этот обряд в реке Иордан проходил Иисус Христос. В Крещение по всей стране в храмах и церквях освещают воду.